Un’estate di suoni a Cuneo: il Festival Modulazioni – Vértigo incanta con quattro concerti

Dal 19 al 22 giugno Cuneo è stata teatro di una rassegna musicale d’eccezione: la quarta edizione di Modulazioni – Vértigo, il festival che intreccia musica antica e innovazione, portando in suggestive cornici storiche vibrazioni senza tempo.

Modulazioni – Vértigo ha regalato un’esperienza multisensoriale che ha unito passato e presente: dalle prime voci medievali alla diaspora sefardita, passando per melodie spagnole e originali riletture elettro-acustiche. Una proposta unica e coraggiosa che mette in luce la capacità della musica antica di dialogare oggi. Il pubblico, sempre più numeroso e partecipe edizione dopo edizione, conferma la validità delle scelte dei Direttori Artistici Paola Cialdella e Alessandro Baudino.

I luoghi che il Festival sceglie non sono casuali, anzi arricchiscono l’esperienza per gli artisti e gli spettatori.

È il caso del concerto inaugurale CrossCover, un’esperienza elettroacustica site-specific che ha riportato in vita brani antichi in chiave moderna allo Spazio Famiglie in Cerchio, in collaborazione con il Dipartimento di Musica Elettronica del Conservatorio cittadino e il Comitato di Quartiere Cuneo Centro.

La chiesa di San Sebastiano, grazie alla collaborazione con il Museo Diocesano che accoglie Modulazioni sin dalla prima edizione, ha vibrato con le sonorità spagnole del XVI secolo, esaltate dall’ensemble The Bowline, che ha scelto il nostro Festival per il suo concerto d’esordio, guidato da Teodoro Baù alla viola da gamba.

Nel suggestivo Complesso Monumentale di San Francesco, si sono svolti due intensi concerti: Viva Biancaluna Biffi ha incantato il pubblico con un dialogo emozionante tra assenza e desiderio, affidando le Cantigas de Amigo alla sua voce e accompagnandosi alla viella; mentre il duo formato da Françoise Atlan e Peppe Frana ha concluso questa prima parte del Festival di musica antica restituendo un patrimonio musicale inusuale, le liriche sefardite d’Oriente.

Viaggio oltre l’estate: l’appuntamento con Modulazioni 2025 riparte a settembre

Dopo questi intensi quattro giorni all’insegna del dialogo tra epoche e culture – dalla Galizia medievale ai territori sefarditi – Modulazioni tornerà in autunno per un nuovo weekend di concerti.

Promossa da Maestro Società Cooperativa e Noau Officina Culturale, con il sostegno del Comune di Cuneo, del Ministero della Cultura e della Fondazione CRC, la rassegna prosegue nel ripensare la musica antica come spazio generativo e contemporaneo, con due appuntamenti straordinari tra lectio magistralis e tavole rotonde.

La continuità tematica, le location evocative e l’alta qualità artistica – tra ensemble internazionali e giovani talenti. Modulazioni ha confermato anche in questa edizione una proposta ricca e calibrata su più fasce d’età.

A settembre il festival torna per continuare il suo racconto musicale.

Tutto il programma e i dettagli sui prossimi concerti sono disponibili su modulazioni.net e sui canali social Facebook e Instagram del festival.