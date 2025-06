Sicurezza urbana: una delegazione di Confcommercio Cuneo ha incontrato il questore Carmine Rocco Grassi”

Via Roma a Cuneo (ph. Roberto Croci)

Ieri, 23 giugno, una delegazione di Confcommercio Cuneo ha incontrato il questore di Cuneo, Carmine Rocco Grassi, per un confronto costruttivo sul tema della sicurezza urbana.

L’incontro, richiesto dall'associazione dei commercianti, si inserisce in un percorso di dialogo costante con le istituzioni per monitorare la situazione sul territorio, raccogliere le segnalazioni degli operatori e individuare insieme soluzioni concrete a tutela di cittadini e attività commerciali.

Durante il colloquio si è fatto il punto sulle aree più sensibili della città, sulle problematiche riscontrate in alcune fasce orarie e sulle azioni possibili da mettere in campo in sinergia tra forze dell’ordine, amministrazione comunale e associazioni di categoria. Confcommercio ha ribadito la disponibilità a collaborare e a farsi portavoce delle esigenze del tessuto economico locale, con l’obiettivo condiviso di garantire un contesto urbano sempre più sicuro, vivibile e attrattivo.