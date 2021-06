Allarme in alta Valle Stura per due escursionisti francesi: in azione vigili del fuoco e soccorso alpino

Ore 15.40: gli escursionisti sono stati individuati dall'elicottero e a breve inizieranno le manovre per il recupero.

Allarme in Valle Stura, nel vallone di Pontebernardo, sopra Pietraporzio, in alta Valle Stura. Due escursionisti francesi hanno allertato i soccorsi in quanto in difficoltà e impossibilitati a trovare il sentiero per poter tornare indietro in sicurezza. Come punto di riferimento hanno dato il rifugio Talarico, ma al momento non sono stati individuari.

Sul posto sono impegnati nelle ricerche i vigili del fuoco, con il nucleo speleo alpino fluviale e il soccorso alpino di zona.



In ausilio anche l’elicottero dei vigili del fuoco, che ha già perlustrato un’ampia porzione di zona senza riuscire a localizzare i due francesi. Non è ancora stata trovata la vettura e, nonostante l’ausilio dei dispositivi di geolocalizzazione, nemmeno l'area dove concentrare le ricerche, in quanto il segnale non risulta preciso.