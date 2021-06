Come funzionano le tasse sulle vincite a poker (online o nei casinò)

Immaginiamo di organizzare una serata al casinò in compagnia di alcuni amici e di iscriverci ad un torneo di poker. La fortuna è dalla nostra parte e quella sera usciamo dal casinò con una vincita in tasca e una domanda nella nostra testa: su quei soldi io ho degli adempimenti fiscali? La vincita deve essere tassata?



Quando si gioca in un casinò è giusto conoscere dei particolari che altrimenti ci lascerebbero impreparati a situazioni come quella che stiamo per raccontarvi. Un giocatore italiano di poker, nel lontano 2007, dopo aver vinto il World Series di Poker a Londra, si è visto avanzare una richiesta alquanto inaspettata: destinare parte della sua vincita al fisco in quanto guadagno non esente da tassazione.



La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dello sfortunato giocatore di poker, affermando che, secondo le normative italiane in vigore tra i casinò dei paesi europei, le vincite ottenute nelle case da gioco dentro tale circuito non richiedono ulteriori tassazioni, dal momento che vi è una trattenuta a monte sulle attività e sulle vincite di ogni casinò.



Per quanto riguarda il gioco in Italia, le vincite ottenute giocando a poker sono già tassate a monte ed il casinò effettuata una trattenuta sulla vincita che poi verserà al fisco. Questo vale anche quando si gioca a poker online soldi veri, infatti, l'importo pagato dal casinò online al giocatore per ogni vincita ottenuta sarà già al netto delle trattenute fiscali, le quali vengono riversate dall'operatore allo Stato nelle liquidazioni periodiche delle imposte a suo carico. Anche in questo caso quindi, il giocatore non avrà la necessità di fare ulteriori dichiarazioni al fisco.



C’è, al contrario, da preoccuparsi se abbiamo ottenuto una vincita in un casinò non autorizzato e privo dei permessi necessari: l'assenza della licenza rilasciata dall’ADM, infatti, lo pone al di fuori del circuito legale e la vincita dovrà sicuramente essere da noi dichiarata come "plusvalenza straordinaria" e quindi posta sotto tassazione con aliquota variabile (e spesso per noi svantaggiosa).



Quando giochiamo online, è bene ricordarlo, ci sono dei fattori a cui dobbiamo stare attenti come la reputazione del casinò online. Vagliando il giudizio che gli utenti hanno espresso su quel portale ed altri elementi avremo non solo la certezza che i nostri soldi saranno “caricati” e gestiti su una piattaforma affidabile, ma la sicurezza che il casinò sia effettivamente legale ed autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



Spesso, infatti, molti casinò online attirano la nostra attenzione con appetitosi bonus di gioco e di iscrizione, salvo poi rivelarsi siti per niente affidabili che mettono a rischio i nostri soldi e, cosa peggiore, i nostri dati personali.