Il Cinema all’aperto protagonista dell’estate braidese

Ritorna uno degli appuntamenti più apprezzati dell’estate braidese. Si tratta della rassegna “Cinema all’aperto”, da sempre in grado di richiamare tantissimi spettatori, che anche quest’anno si terrà nella suggestiva cornice dei giardini del Belvedere della Rocca, in piazza Spreitembach.Il primo appuntamento della stagione è per giovedì 1 luglio 2021, quando verrà proiettata la pellicola di Giorgio Diritti “Volevo nascondermi”, con Elio Germano nel ruolo del pittore e scultore italiano Antonio Ligabue.



Figlio di emigranti, dopo la morte della madre il giovane Antonio viene affidato ad una coppia svizzero-tedesca ma i suoi problemi psicofisici lo porteranno all'espulsione. Viene mandato a Gualtieri in Emilia, dove vive per anni in estrema povertà sulle rive del Po fino a quando lo scultore Renato Marino Mazzacurati lo indirizza allo sviluppo delle sue naturali doti di pittore



Il calendario prevede un totale di nove appuntamenti settimanali: giovedì 8 luglio sarà la volta di “Favolacce” di Fabio e Damino D’Innocenzo, pellicola che vede protagonista ancora una volta Elio Germano; il 15 luglio il docufilm di Giorgio Verdelli “Paolo Conte. Via con me”; giovedì 22 luglio “Le straordinarie avventure di David Copperfield” per la regia di Armando Iannucci; il 29 luglio il film di Francesco Bruni “Cosa sarà”; il 5 agosto il film di animazione “Onward”, regia di Don Scanlon; giovedì 12 agosto “I predatori” di Pietro Castellitto; il 19 agosto “Nomadland” di Chloé Zhao; si conclude il 26 agosto con la pellicola di Francesco Amato “18 Regali”.



A partire da quest’anno l’appuntamento con il cinema “raddoppia”. Grazie alla collaborazione con le sale braidesi, infatti, tutti gli spettatori delle proiezioni all’aperto verranno omaggiati di un ingresso gratuito a uno spettacolo presso una delle sale cinematografiche cittadine da concordare con i gestori. Ogni persona riceverà un solo biglietto indipendentemente dal numero di film all’aperto a cui assiste.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21,30. l costo del biglietto è di 3 euro. I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione chiamando l’Ufficio comunale Turismo e Cultura al numero 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.