Temporale abbatte una decina di pali Telecom a Barge

Ancora danni da maltempo a Barge.



I Vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti nel pomeriggio in località Crocera, in via Soleabó.



Qui, a causa del violento temporale e delle raffiche di vento, sono caduti a terra una decina di pali della linea telefonica.



I pali si trovavano lungo la strada lungo la quale, in quegli istanti, stava transitando un furgoncino, che è rimasto impigliato nei cavi della linea Telecom.



Sul posto è stato richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, tempestivamente accorsi, per una prima valutazione è messa in sicurezza dell’area. Insieme ai pompieri, una pattuglia di Carabineri e la Polizia locale di Barge. Il tratto di strada interessato dalla caduta dei pali è stato immediatamente interdetto alla circolazione, in attesa del successivo intervento dei tecnici specializzati, per il ripristino della linea.



Già ieri pomeriggio, i pompieri di Barge erano intervenuti in paese, in piazza Stazione, dove pioggia intensa e vento avevano causato la caduta di uno degli alberi presenti sul perimetro della piazza.