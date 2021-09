Cartiere di Trevi: arriva il Packaging innovativo ed ecologico con la “Carta riciclata colorata per scatole”

Tra le industrie produttive italiane che hanno fatto la storia c’è Cartiere di Trevi, un’azienda specializzata nel settore della carta dal 1960. L’azienda che passa di generazione in generazione nelle mani dei Graziosi ha fatto dell’avanguardia e dell’innovazione un vero punto di forza, puntando soprattutto sull’aspetto green. Ultima novità lanciata da Cartiere di Trevi è il packaging innovativo ed ecologico realizzato con la carta riciclata colorata per scatole.

La mission numero uno di questo nuovo prodotto in vendita su www.cartiereditrevi.com è sicuramente proporre un prodotto totalmente ecologico ed innovativo ma tra i vantaggi che un’azienda può trarre c’è guadagnarne in riconoscibilità, oltre ovviamente al risparmio concreto. Scopriamo insieme di cosa si tratta e quali sono le caratteristiche del nuovo prodotto di lancio di Cartiere di Trevi. L’azienda ha dimostrato un grande impegno nella salvaguardia dell’ambiente, proponendo prodotti realizzati esclusivamente con carta riciclata.

Cartiere di Trevi: il nuovo packaging ecologico

Cartiere di Trevi si è sempre dimostrata un’azienda all’avanguardia, ed oltre essere l’unica attività in Umbria ad occuparsi di questo settore, spicca perché dal 1960 ad oggi ha saputo coinvolgere 4 diverse generazioni che hanno portato avanti il progetto con impegno e dedizione. L’ultima novità è il lancio di un nuovo packaging 100% green con carta riciclata colorata per scatole. Non parliamo di carte bianche patinate e successivamente verniciate, ma di impasto colorato in massa. Il prodotto innovativo è una carta colorata tipo Medium, da utilizzare sia per realizzare l’onda (ondulina del cartone ondulato) sia come Copertina stampabile (l’esterno della scatola) per dar vita poi alle scatole colorate.

Quali sono i vantaggi del nuovo packaging ecologico lanciato da Cartiere di Trevi? Sicuramente la scelta 100% green ma anche lo stile dato dall’imballaggio accattivante e la possibilità di personalizzarlo. Tra gli altri vantaggi ti rendi assolutamente riconoscibile, questa è un’ottima mossa per il tuo marchio o per la tua attività che rafforzerà così la propria immagine. Infine ultimo vantaggio da non sottovalutare è il costo: la carta riciclata oltre a fare bene all’ambiente ha un costo conveniente rispetto ad altre tipologie di carte decisamente più costose.

Cartiere di Trevi: dal 1960 un punto di riferimento

Cartiere di Trevi, così come la conosciamo oggi, nasce nel 1960 dall’idea di Aldo Graziosi: imprenditore specializzato nella cartiera omonima di Tivoli che decide di conquistare l’Umbria con una impresa all’avanguardia. La strada di Cartiere di Trevi è disseminata di successi, tanto che di anno in anno la produzione aumenta fino a raggiungere 800 tonnellate mensili dopo i primi dieci anni di attività. Punto cruciale dell’azienda sono gli anni ’70, periodo di svolta che diventa un banco di prova per Cartiere di Trevi che si dimostra ancora una volta all’altezza della situazione.

Nei dieci anni successivi Cartiere di Trevi si impegna a ridurre la quantità di inquinamento, puntando su scelte sempre più green ed etiche. Dal 1982 Cartiere di Trevi compie il passo decisivo verso un approccio ecologico: questa data segna l’esclusivo utilizzo di carta riciclata e da subito si notano una serie di vantaggi: oltre alla riduzione di inquinamento viene ridotta la quantità di materia prima necessaria e questo consente anche un maggiore controllo dei costi.

Graziosi: la storia della famiglia della Cartiere di Trevi

La storia della famiglia Graziosi è alla base del successo della Cartiere di Trevi; tutto inizia nel 1830 quando Giovanni Battista e Giovanni Graziosi si trasferiscono a Tivoli per rinnovare l’impianto delle vecchie ferriere. Nel 1865 proprio a Tivoli viene fondata la cartiera Graziosi specializzata in carta paglia; nel 1876 si dimostrano già all’avanguardia proponendo il primo esempio di riciclo della carta ma bisogna attendere il 1960 per la fondazione di Cartiere di Trevi. Con più di 60 anni di attività, l’azienda ha saputo fare la storia del settore rinnovandosi sia dal punto di vista impiantistico che dell’immagine, anche con un nuovo look di colori sociali e un restyling del logo nel 2018.

Il Packaging innovativo ed ecologico con la “Carta riciclata colorata per scatole” è solo l’ultima delle novità dell’azienda che siamo sicuri riserverà altre interessanti innovazioni in futuro.