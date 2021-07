"Spalti on the road", la seconda fatica letteraria di Giampiero Vola

In questi giorni è uscito il secondo libro di Giampiero Vola, dal titolo "Spalti on the road".

"Un libro sportivo - come racconta l'autore - che parla del nostro calcio provinciale e non solo. Un viaggio, durante la stagione 2019-20, tra oratori, campi di terza categoria, di eccellenza, di serie D, fino a toccare il calcio che conta".

Parte del ricavato andrà all’associazione Abio (Assistenza per il bambino in ospedale Santa Croce e Carle di cuneo): "ne sono molto orgoglioso" sottolinea Vola.

Venerdì 2 luglio, a Robilante, la prima presentazione del libro.