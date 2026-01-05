A Dronero il CAI presenta un film sui giganti dell’Himalaya

Sabato 10 gennaio, alle 21, O.P.S. Officina Per la Scena è lieta di presentare presso il cineteatro Iris di Dronero un nuovo appuntamento con la rassegna Alt(r)e Vie – Cinema di sentieri e vette. La serata propone la proiezione di "Sophie Lavaud – L’ultima cima" (Francia, 86', 2024) di François Damilano.

Quattordici cime di 8.000 metri: i giganti dell’Himalaya, un mondo estremo in cui l’aria è così rarefatta che nessun essere umano può sopravvivere per più di qualche ora. Dopo aver scalato tredici delle montagne più alte della Terra, l’alpinista Sophie Lavaud è a una sola vetta dal completamento del leggendario “grande slam” himalayano. Riuscirà a raggiungere il suo obiettivo?

Il film accompagna lo spettatore all’interno del particolare e affascinante universo dell’alpinismo d’alta quota, dove ogni passo è una scelta e gli scalatori avanzano in equilibrio costante tra audacia e autoconservazione. Un racconto intenso che esplora i limiti fisici e mentali dell’essere umano di fronte alla potenza della montagna.

Questo imperdibile documentario è patrocinato dal Club Alpino Italiano ed è stato selezionato nella sezione Alp&Ism del 73° Trento Film Festival, manifestazione di riferimento per il cinema che racconta la montagna, l’esplorazione e lo sport.

Presentandosi con la tessera del CAI si otterrà uno sconto sul biglietto.

Per informazioni e prenotazioni contattare: cineteatroiris.ops@gmail.com