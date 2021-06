Vignolo: un successo la prima mostra di Deniel Artico

I suoi famigliari non ci volevano credere e anche una volta smontato il tutto sembrava essere un sogno, e invece era realtà perché davvero tantissime persone sono passate nei pressi della scuola primaria di Vignolo, sabato 26 giugno, per ammirare la fantasia di Deniel Artico, giovane artista speciale.



“Con il cuore colmo di gioia e emozione, desidero ringraziare tutte le persone che hanno partecipato al nostro sogno e che in una giornata semplice, si è avverato! Il grazie più importante va al nostro Deniel che ci ha dato la possibilità di esporre queste sue opere e che ogni giorno ci fa vedere la vita da un’altra prospettiva”, dice mamma Romina.



Nell’attesa, chissà, di una futura esposizione, tutti i visitatori ringraziano questa famiglia per il grande esempio di amore, unione e inclusione che donano ogni giorno.