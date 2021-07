Il Mercato ingrosso agroalimentare Cuneo (MIAC) prova a cambiare pelle: approvato il piano industriale 2021-2023

Il nuovo Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo, che negli ultimi mesi sta provando a cambiare pelle, ampliando attività e prospettive, ha condiviso progetti e obiettivi futuri con i soci, riunitisi nella giornata di mercoledì 30 giugno nei locali dell’area di via Bra, in frazione Ronchi.

L’assemblea, a cui alcuni soci hanno partecipato in videocollegamento, ha approvato il bilancio 2020 ed il piano industriale 2021-2023 redatto dai professori Marco Cantamessa e Paolo Fino del Politecnico di Torino: un documento importante, che traccia le linee guida su cui si concentreranno le azioni della società nei prossimi anni.

Alcune sono già state portate a termine, come la vendita dei terreni inseriti nel PEC, l’accordo con Old Bear per la gestione decennale del macello e la conclusione dei lavori del reparto di sezionamento. Nonostante le difficoltà del periodo, le prospettive di ripresa ci sono, grazie al graduale ritorno alla normalità post Covid e al PNRR, che rappresenta una base importante per progettare un percorso di rilancio e sviluppo.

Nel corso dell’assemblea, sono state illustrate le linee che indirizzeranno le azioni del Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo per i prossimi anni, a partire dalla volontà di far crescere il Polo di Innovazione, fino a trasformarlo in un centro di “Open Innovation” in grado di guadagnare attrattività anche oltre i confini regionali, aumentando la disponibilità di laboratori e offrendo servizi come packaging, tracciabilità, qualità, sicurezza alimentare e formazione. Per quanto riguarda il mercato, l’obiettivo è ambizioso: diventare un modello 4.0, valorizzare il bestiame di qualità in maniera più ampia, affiancando al mercato fisico già presente quello virtuale, fruibile on-line grazie all’ uso di nuove tecnologie e allo sviluppo di un sistema di tracciabilità ed e-commerce. Tra gli obiettivi da perseguire anche un migliore utilizzo delle aree della società, da valorizzare ospitando fiere, eventi e manifestazioni.

Per operare il cambio di passo auspicato, servono visione e approccio imprenditoriali, un rafforzamento delle risorse umane esistenti accompagnato da un affiancamento di nuove competenze, la capacità di cogliere le opportunità di sinergie con istituzioni complementari e saper valutare il coinvolgimento di partner privati.

Le linee del piano strategico consentono al Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo di proiettarsi con fiducia verso il prossimo futuro.