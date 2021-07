Neviglie prepara i suoi appuntamenti per l’estate, per poter ricominciare a stare insieme, per godere nuovamente delle bellezze e delle eccellenze del nostro territorio, anche se in una versione prudenziale, che non dimentica l’attenzione alle misure anti-Covid.



Nel fine settimana del 10 e 11 luglio torna finalmente “Goodwine Neviglie”: il 17° Convivio Enogastronomico e Culturale, con la grande cena del sabato nelle vie del centro storico (prenotazione obbligatoria scrivendo a goodwine.neviglie@gmail.com), mentre la domenica sono previsti il tradizionale “Mercatino delle cose belle e buone” e l’”Estemporanea di pittura”. Per concludere la tradizionale “Merenda Sinoira” nel centro storico.



Sabato 31 luglio torna anche “Marcè Tastè Neviglie”, per vivere le colline al calar del sole. Così come è stato per le precedenti edizioni, viene proposta una camminata di 5 Km con ricco aperitivo in punto panoramico e poi la consueta cena in contrada: prenotazione obbligatoria scrivendo alla mail marcetasteneviglie@gmail.com.