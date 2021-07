Oggi iniziano i saldi in Piemonte: i consigli per fare acquisti in sicurezza (VIDEO)

Appassionati di shopping, ci siamo. Oggi, sabato 3 luglio, iniziano ufficialmente i saldi estivi in Piemonte.

Dureranno fino a sabato 28 agosto, per ben 8 settimane.

A Cuneo, in particolare, ci sarà una giornata di apertura straordinaria dei negozi domani, domenica 4 luglio, oltre ai classici giovedì sera di luglio (8, 15, 22, 29). La novità di quest'anno è il concorso “Vola con noi” ideato da Confcommercio e We Cuneo in collaborazione con Geac: si partecipa all'estrazione di voli da Levaldigi, ogni 20 euro di spesa nei negozi aderenti.

Guarda l'intervista al presidente provinciale di Federmoda Roberto Ricchiardi:

Ma perché le vendite di fine stagione si chiamano saldi? Questa parola è entrata ormai nel gergo comune con una qualifica ben precisa, ma in realtà è strettamente connessa ad un lessico commerciale. Il termine "saldi" indica, infatti, la differenza tra le entrate e le uscite, nonché un "saldo" positivo o negativo; motivo per cui i saldi sono la merce che non è stata venduta in un negozio a fine stagione e la vendita stessa dell'invenduto.

Per concludere, ecco un po' di consigli per fare acquisti in sicurezza, sia in tema di Covid, che per evitare brutte fregature.

Federmoda Italia e Confcommercio forniscono una serie di indicazioni fondamentali, sia per gli esercenti che per i clienti, per effettuare gli acquisti in saldo seguendo norme di sicurezza e trasparenza. Prima fra tutte il rispetto del distanziamento sociale, l'obbligo di mantenere la mascherina nel negozio e la disinfezione delle mani, includendo informazioni utili per cambiare i capi danneggiati o favorire i pagamenti digitali.

Per un corretto acquisto degli articoli in saldo, è obbligatorio per gli esercenti esporre chiaramente il prezzo originale e quello scontato della merce, con la relativa percentuale di sconto applicata; non è invece obbligatorio il cambio dopo l'acquisto. Questo è generalmente lasciato alla discrezionalità del commerciante, a meno che il prodotto non abbia gravi vizi occulti, nel qual caso scatta l'obbligo della sostituzione o della restituzione del prezzo.

Il pagamento con carta deve essere accettato dal negoziante.

Come fare acquisti senza brutte sorprese