Danneggiata l'aiuola della "fontana dei bambini" a Mondovì Breo

"Il Covid ci renderà migliori" si diceva non molto tempo fa.

E invece, nonostante le restrizioni e le privazioni degli ultimi tempi, qualcosa continua a non funzionare.

Non funziona quando, dopo esserci lamentati per mesi di non poter uscire e poter passeggiare tranquillamente in città, Mondovì si sveglia con l'aiuola della "Fontana d'la Goj" letteralmente devastata e con i fiori strappati.

Eppure questa mattina ad accogliere i tanti monregalesi e non, che il sabato si recano al mercato, lo spettacolo è stato questo. Probabilmente il gesto è stato compiuto ieri sera, dopo la partita della Nazionale.

"Divellere i fiori della fontana non aggiunge nulla alla vittoria dell'Italia" - commenta il sindaco, Paolo Adriano - "Rappresenta invece molto bene l'ignoranza e la mancanza di senso civico di alcuni. La Polizia Locale è stata avvisata e sta visionando le immagini delle telecamere".