Mondovì: si conclude Piazza di Circo con il Festival delle Accademie

Piazza di Circo – Risonanze artistiche, il festival diffuso organizzato a Mondovì dall’Associazione L’Albero del Macramè in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo, dopo il successo di pubblico registrato dalla prima sezione della kermesse con il Festival Circondata, volge al termine con la tre giorni dedicata alla sezione Festival delle Accademie. Ospiti delle ultime serate, da venerdì 9 a domenica 11 luglio: Leo Bassi, compagnia blucinQue, Accademia Montis Regalis e Compagnia Circo Pacco.



Il 9 luglio alle ore 21.45 presso la Piazza Maggiore di Mondovì, va in scena Leo Bassi con il suo Best of Leo Bassi. Monumento della clownerie mondiale, lascerà gli spettatori piacevolmente sconvolti e totalmente disarmati di fronte alle sue trovate dissacranti, frutto di una carriera lunga 40 anni. Nel suo spettacolo, dedicato alla donna e al tema del femminile, riuscirà a giocare come sempre sulla provocazione e sugli eccessi per rompere ancora una volta tutti gli schemi e i generi, collocandosi fra il comico, il teatro di strada, l'arte circense e il teatro politico.



Il 10 luglio alle 21.45 appuntamento con Gelsomina Dreams, ultima creazione della compagnia blucinQue, diretta dalla coreografa e regista Caterina Mochi Sismondi, con la produzione di Fondazione Cirko Vertigo. Dichiarato omaggio all’immaginario di Federico Fellini a cento anni dalla nascita, i performer Elisa Mutto, Federico Ceragioli, Alexandre Duarte, Vladimir Jezic e Michelangelo Merlanti si muoveranno in un’ambientazione sospesa e senza tempo, che allude a un set cinematografico dismesso di felliniana memoria. Gli artisti saranno accompagnati dai musicisti Nicolò Bottasso, a violino, tromba e flicorno, e Bea Zanin, al violoncello, con la partecipazione di Paolo Stratta e della piccola Nina Carola Stratta. Gelsomina Dreams innesta sul linguaggio del teatrodanza i linguaggi della musica, suonata dal vivo, qui rielaborando anche melodie del grande Nino Rota, e del circo contemporaneo, in una ricerca di sintesi formale che è orientamento primario delle produzioni di Caterina Mochi Sismondi.



L’11 luglio doppio appuntamento: alle 18 l’Accademia Montis Regalis farà ballare i presenti con il concerto Musica y color: canti e danze tradizionali della provincia di Imbabura, zona nord della Sierra Ecuadoriana. L’ensemble utilizzerà strumenti tradizionali quali charango, chitarra, sikus, quena, cajon, bombo leguero, e costumi tipici. Dalle 19 risate a non finire con Circo Pacco, compagnia composta da Alessandro Galletti e Francesco Garuti, in arte Frank Duro & Gustavo Leumann. In 100% Paccottiglia i due protagonisti, rifiutati dal Nouveau Cirque e radiati dal circo classico, tentano di allestire il loro spettacolo, cercando con ogni mezzo di guadagnarsi il centro della scena e il plauso del pubblico, a colpi di numeri al limite del ridicolo, tra piogge di pop-corn, eccentriche acrobazie, improbabili animali, sacchetti e parrucche indomabili. Una visual comedy irriverente e dissacrante, una vera parodia sul mondo del circo contemporaneo.