La ricetta di Antonio Patuelli

Riconfermato il ruolo vitale svolto dalle banche a maggior ragione dall’inizio del dramma pandemico globale a oggi. Il Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana nella più recente Assemblea plenaria, sottolinea con forza di dati e di proposte la funzione di politica economica e sociale propria del settore creditizio, evidenziata altresì nei Manuali edu-finanziari redatti dal grande amico e collaboratore Beppe Ghisolfi e introdotti dallo stesso Patuelli

Il debito, pubblico e privato, contratto e accresciuto nei mesi bui della prima e seconda ondata pandemica non deve gravare oltre misura su famiglie e imprese, già depauperate sul fronte delle entrate correnti e delle risorse dedicabili a fronteggiare la competizione internazionale. Questo rischio può e deve essere evitato attraverso una equa riforma fiscale che corregga i privilegi attualmente goduti dai colossi tecnologici multinazionali e riporti il Risparmiatore al centro delle strategie di sviluppo e di investimento nell’economia reale, proprio come previsto dall’originario dettato costituzionale.

Un tale provvedimento – ha rimarcato Patuelli – rafforzerebbe i titolari di risparmi, le imprese italiane, frequentemente purtroppo ancora fragili, e lo stesso Stato. Non deve essere infatti dimenticato che il tasso medio di rendimento sui conti correnti odiernamente non supera lo 0,03 per cento su cui si applica il 26 per cento di imposte con un ritorno del tutto irrilevante, se non controproducente, per l’erario statale.