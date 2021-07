Incidente a Bra, auto si ribalta. Soccorsi sul posto, nessuna traccia del conducente

Incidente nella notte a Bra in via Fossano, la strada che porta al castello di Pollenzo sede dell'Università di Scienze Gastronomiche.

Un'auto si è ribaltata nella via della frazione braidese. L'allarme è stato lanciato intorno alle 3,45. Sul posto sono giunti tutti gli enti preposti al soccorso come avviene in questi casi. Intervenuto un mezzo del 118 con l'equipe medico sanitario e i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.



Allertati anche i vigili del fuoco di Bra e la squadra di Alba - poi rientrata - per la messa in sicurezza del veicolo.

In loco, però, solo il mezzo incidentato. Il conducente e eventuali altri coinvolti nel sinistro si sono dileguati e hanno fatto perdere le proprie tracce successivamente al sinistro.