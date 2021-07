Andonno: inaugurato il circolo Acli "Pro Andonno APS"

Venerdì 9 luglio alle 20.30 si è svolta la cerimonia di inaugurazione e benedizione della sede del Circolo Acli Pro Andonno Aps, sede della Pro Loco di Andonno.



I locali, adiacenti alle scuole elementari, sono stati completamente ristrutturati, nel rispetto della normativa vigente, con cucina attrezzata. Il circolo, a cui è affidata anche la gestione del campetto sportivo per vari sport, comprese le bocce a “petanque”, è un punto importante di aggregazione per tutta la zona e crea socialità anche grazie alla festa patronale.



Ha benedetto i locali il parroco di Entracque e Sant’Anna di Valdieri, don Alberto Aimar; hanno presenziato all’inaugurazione: Franco Graglia, vice presidente della Regione Piemonte; Marco Turco, presidente del GAL che ha finanziato i lavori; Giacomo Luigi Gaiotti, sindaco di Valdieri; Davide Risso, vice sindaco di Valdieri; Paolo Renaudi, presidente dell’Unità montana Alpi del mare; Piermario Giordano, presidente del Parco Alpi Marittime; Matteo Cavallo, consigliere comunale di Valdieri e consigliere provinciale Acli Cuneo e Giovanni Zavattero, presidente zonale delle Acli di Cuneo, che ha portato il saluto del presidente provinciale Elio Lingua, sottolineando l’importanza della comunità aclista, in cui molti volontari danno “valore” al tempo e si impegnano per la condivisione di ricreazione, cultura e tempo libero. Inoltre, ha sottolineato come la collaborazione tra le diverse istituzioni (Regione, Comune, enti territoriali e associazioni) abbia prodotto una realtà di eccellenza.



Le Acli sono presenti sul territorio anche con il circolo di Desertetto e San Lorenzo, di cui è presidente Matteo Cavallo.