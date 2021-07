Borgo San Dalmazzo: due venerdì di spettacolo e intrattenimento

Saranno due i venerdì di luglio (il 16 ed il 23) nei quali lungo le vie e le piazze del centro storico cittadino si svolgerà un programma di spettacoli, intrattenimenti ed animazione in orario compreso tra le 21 e le 23,30 con ingresso gratuito per il pubblico.

“Date le limitazioni imposte dalle disposizioni sanitarie per la lotta al Covid 19 ci siamo trovati costretti a programmare gli intrattenimenti all’ultimo minuto ed in forma sobria – spiega l’Assessore al Turismo e Manifestazioni Alessandro Monaco – ma ci auguriamo che la cittadinanza possa comunque apprezzare questo nostro impegno che traduce in pratica il desiderio collettivo di ritorno alla normalità.”

Le esibizioni artistiche dislocate in vari punti del concentrico saranno corroborate dall’allestimento di mostre e dall’apertura serale volontaria degli esercizi commerciali.

L’organizzazione e la gestione degli spettacoli è stata affidata alla ditta Technical Network di Cuneo.