E il giorno di Francesco Renga a Onde Sonore di Tarantasca

Tutto pronto per OndeSonore 20^ Edizione, il festival musicale nato a Tarantasca e trasformato in un grande evento da un gruppo di amici tutti volontari. Trepidante attesa per l’arrivo oggi di Francesco Renga a Tarantasca nella 1^ serata di apertura.

“Quando sentiremo le prime note durante il Sound check e Set Up Show sarà una grande emozione per tutti noi organizzatori” commenta Nicolò Stoppa che ha coordinato la gestione dell’evento con la produzione dell’artista.

Cancelli aperti dalle 19.45, si richiede di presentarsi con il biglietto ed un documento di riconoscimento, mascherina a disposizione per eventualità. Inizio concerto previsto per le 21.30. Per i ritardatari possibilità di acquisto biglietto in loco (maggiori info su pagina facebook @OndeSonoreTarantasca) . Info e biglietti online su www.ondesonore.com



Un particolare grazie agli sponsor che ci hanno sostenuto in particolare Olivero Impianti, Casalinda, Cuneo Lube, Abello Termoidraulica e Punto Mare Blu.

Le stelle brillano nel cielo di OndeSonore