Mondovì, "Coffee and History" propone un nuovo video sulla Seconda Guerra Mondiale (VIDEO)

Prosegue il viaggio nella storia con i monregalesi di "Coffee and History". A partire dallo scorso 10 giugno, data in cui, nel 1940, Mussilini annunciò l'entrata in guerra dell'Italia, è iniziata una serie di nuovi video dedicati alla Seconda Guerra Mondiale.

La storia del conflitto e le sue cause, con un'attenzione particolare agli avvenimenti nel nostro territorio: nelle zone del monregalese e del cuneese.