Presentato anche a Villanova Mondovì il progetto "Legno Energia Nord Ovest" per la valorizzazione della filiera legno-energia

E' stato presentato anche a Villanova Mondovì il progetto "Legno Energia Nord Ovest", nato per valorizzare e rendere qualificata la filiera che fa del legno energia.

Gli obiettivi riguardano la riduzione dell'impatto dell'energia derivante dal legno, valorizzazione della filiera forestale con modelli innovativi rispettosi del corretto uso della biomassa e combustibili legnosi.

L'incontro ha illustrato in particolare come combustione del legno in dispositivi domestici (stufe, cucine e camini) sia causa di rilevanti emissioni di PM10 e come alcune semplici "buone pratiche" nella gestione degli apparecchi a legna e pellet possano ridurre le emissioni e i rischi, risparmiando tempo e denaro.

Alla presentazione, svoltasi venerdì 16 luglio, presso la biblioteca villanovese erano presenti il sindaco, Michelangelo Turco, il vice sindaco Michele Pianetta, il presidente di Uncem Piemonte Marco Bussone, Giorgio Talachini Cooperativa "La foresta" e Andrea Crocetta docente del Politecnico di Torino e fondatore di "Replant".

Legno Energia Nord Ovest, progetto finanziato programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte, intende così innescare un mutamento radicale nell’approccio agli usi energetici delle biomasse, puntando alla massima compatibilità, ambientale e sociale, delle filiere e riconducendo parte del valore economico dall’energia alle foreste, ovvero da dove si produce reddito a dove si produce ambiente.