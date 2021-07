Mondovì sempre più cardioprotetta con il progetto "Battikuore"

Mondovì sempre più cardioprotetta grazie al progetto "Battikuore" dell’azienda “By New Action” di Roccavione, che consiste nella fornitura a tempo indeterminato di defibrillatori semiautomatici di emergenza, per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.

Lunedì 19 luglio, in sala Scimè, l'inaugurazione e la consegna degli attestati di riconoscimento alle aziende del monregalese che hanno aderito al progetto, alla presenza di Rosario Lo Forte ed Eraldo Stralla del progetto "Barrikuore", del sindaco e dei rappresentanti delle aziende.

"Grazie per questa opportunità perché avere una città cardioprotetta è importantissimo" - ha spiegato il sindaco, Paolo Adriano - "Intervenire tempestivamente può dilatare il tempo per l'arrivo dei soccorritori e fare la differenza. Siamo troppo spesso abituati a pensare che certe situazioni possano capitare a noi, ma non è così e dunque bisogna sensibilizzare il più possibile la popolazione".

"I defibrillatori sono già predisposti per la chiamata al 118 e sono adatti sia per adulti che bambini" - ha spiegato Rosario Lo Forte, titolare di "ByNewAction" - "A breve saranno sistemati anche pannelli rigidi per la città con la mappa delle postazioni DAE, mentre una versione tascabile sarà disponibile presso il comune e le aziende. Intanto ricordo che partiranno i corsi di formazione BLSD, la durata sarà di quattro ore. Inoltre, in questi giorni, è stata attivata anche una postazione mobile che gira sul territorio con il DAE a bordo".

Il progetto ha già raggiunto diversi comuni della provincia della Granda e, a inizio settembre, si terranno anche le inaugurazioni a Villanova Mondovì, Cuneo, Alba e Saluzzo, mentre sono in corso accordi accordi con l'amministrazione comunale di Ceva.

A rendere possibile l'installazione di nuovi defibrillatori in città le aziende, gli enti e le associazioni monregalesi che hanno fatto da sposor, ben 33: Volume Serramenti, F.L.A Motors Srl Glass Drive, Rossomoter – Piscineekopools, Unica Clinica Dentale, Avis, Aido, Magnaldi Daniele -Audiprotesista, Confcommercio, Colorificio Voarino, Centro Estetico Ki Service, Bruno Gomme, Synergy, Onoranze Funebri La Prima, Emporio Elettrico Srl, L’elettrica, Vivai Asr Mondo Fisio, Panetteria D’Agostino, Cose Di Casa, Mondovì Frutta, Staprol, Nuova Fulcheri, Macelleria Marchisio, Elettro Dv, Farmacia Mellino, Confartigianato, Myosotis Centro Estetico, Leo Club, Peirano Elettrodomestici, Fattorie Monregalesi -Macelleria, Dielle Agenzia Immobiliare, Staff P&P – Formazione, Unione Monregalese.

Tutte le postazioni DAE presenti oggi a Mondovì:

-a Breo, nei pressi di Pasticceria Comino (h24);

-a Piazza sotto i portici vicino all'Ufficio turistico ATL (h24);

-presso lo Sporting Club Mondovì, in orario di apertura del centro;

-presso la Synergy in corso Torino 61 in orario d'ufficio (8-12/14-18);

-presso Macelleria Marchisio in via Piandellavalle (h24);

-presso Bruno Gomme in corso Firenze (h24);

-presso Farmacia Mellino a Carassone (h24);

-presso Macellerie monregalesi/Studio MondoFisio in corso Italia n.11/1 (h24);

-presso l'Infopoint Mondovicino Outlet Village (in orario di apertura del centro

-presso Unica clinica dentale nello Shopping Center Mondovicino (in orario di apertura del centro);

-in Piazza Monteregale, in memoria di Bruno Cerini (h24).