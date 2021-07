Ultimi giorni per iscriversi a "Grazielle in fuga", la corsa non competitiva dedicata alle monomarcia, organizzata dalla Consulta Giovanile di Roccaforte Mondovì con il Circolo Amici di Prea.

Una 6 km tutta da gustare divertendosi in compagnia. La gara si svolgerà domenica 25 luglio con partenza dal pala Ellero e arrivo a Prea.

La bici monomarcia è la protagonista dell’evento ma, per chi non ne avesse una, ci sarà ugualmente la possibilità di iscriversi (alla categoria “open”) e partecipare: lo scopo della manifestazione, infatti, non è creare competizione ma offrire un momento di sport e condivisione (nel pieno rispetto delle normative covid).