A Roccaforte Mondovì arriva "Grazielle in fuga", la corsa non competitiva di bici monomarcia (VIDEO)

Domenica 25 luglio la Consulta Giovanile di Roccaforte Mondovì, in collaborazione con il Circolo Amici di Prea, torna in pista e lo fa con un evento nuovo, su due ruote: “Grazielle in fuga”, una corsa non competitiva di bici monomarcia da Roccaforte a Prea.

L’evento si inserisce all’interno dei già consolidati festeggiamenti per Sant’Anna che, quest'anno, per via delle normative in vigore, saranno limitati alla S. Messa e al celebre incanto. "La situazione legata al covid che si è venuta a creare in questo anno e mezzo ha comportato una grande limitazione anche per eventi e manifestazioni" - spiega Daniele Bottero a nome della Consulta Giovanile - "Cerchiamo, a piccoli passi, o brevi pedalate, che dir si voglia, di tornare alla normalità". E proprio per dare slancio alla ripartenza è stata pensata la manifestazione “Grazielle in fuga”: un evento che vuole unire tradizione ed innovazione. "Tradizione perché questa corsa si era già svolta un po’ di volte negli anni ’80-’90, innovazione perché la riprendiamo in una chiave goliardica e con lo spirito che contraddistingue la Consulta" - aggiunge Bottero - "Le biciclette dovranno fare rumore: è importante personalizzarle in modo che le sentano arrivare anche da lontano".

La bici monomarcia è il fiore all’occhiello dell’evento ma, per chi non ne avesse una, ci sarà ugualmente la possibilità di iscriversi (alla categoria “open”) e partecipare: lo scopo della manifestazione, infatti, non è creare competizione ma offrire un momento di sport e condivisione (nel pieno rispetto delle normative covid).

L’evento inizierà alle 10.30, con partenza dal piazzale del PalaEllero, poi i “ciclisti” attraverseranno le vie del centro proseguendo in direzione di Prea e tagliato il traguardo pranzo per tutti i partecipanti e premiazione “goliardica”.