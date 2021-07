Un’insegna luminosa creata dagli studenti cuneesi apre una settimana di grandi eventi a Zoè in città

Inizia un’altra intensa settimana di programmazione per “Zoé in città” progetto di Circo Zoé all’interno dell’area allestita a pochi passi dalle piscine comunali nel cuore del Parco Fluviale.

L’attenzione della compagnia Circo Zoé verso la “vita pubblica” è all’origine del progetto partito ieri con sei studenti della scuola secondaria di secondo grado dell’IPSMAT di Cuneo (IISS. Grandis), interessati ad avvicinarsi al mondo delle professioni tecniche dello spettacolo dal vivo. In particolare il progetto In-Segna porterà alla progettazione di un’insegna luminosa 6x4 metri attraverso l’uso delle tecnologie Led, la quale campeggierà a pochi passi dal tendone, con la scritta “Zoé in città”.

La dirigente scolastica Milva Renaudo che ha promosso questa collaborazione dichiara: “Abbiamo creduto e voluto che, dopo un periodo così duro, potesse esserci per i ragazzi una nuova dimensione di scuola. Scuola fatta sì di competenze ma anche di socialità, arte, sport, per crescere e ritrovarsi, con sé e con gli altri. Grazie a questo percorso condiviso, abbiamo potuto vedere tutti il futuro che vorremmo, dove seguire il cuore ed i sogni, mettendosi in gioco”.

Il progetto seguito dal docente - lighting designer Marco Albanese e dal direttore tecnico della compagnia Yoann Breton si concluderà sabato 24 luglio con l’allestimento finale.

“ll circo è vita, è Zoé”. Inizia con questo verso il manifesto della compagnia Circo Zoé, che vede tre soci fondatori: la cuneese performer Chiara Sicoli e i due bergamaschi Simone Benedetti, acrobata funambolo e Diego Zanoli, musicista e compositore a cui si sono uniti gli artisti ed autori: Anouck Blanchet, Adrien Fretard (palo cinese – Francia) e Maria Carolina Seckler (trapezio – Brasile).

Da più di dieci anni Circo Zoé gira il mondo in tournée con spettacoli di circo d’autore originale, d’impatto, accattivante e poetico allo stesso tempo, dove musica, teatro e discipline circensi creano un mondo atemporale.

Arte, talento e divertimento caratterizzano un fitto calendario di eventi dal mercoledì alla domenica, dal 9 luglio al 15 agosto, consultabile su www.zoeincitta.it.