L’ Odontoiatria italiana in lutto per la morte di Giancarlo Pescarmona

E’ deceduto questa mattina nella sua abitazione di Saluzzo, Giancarlo Pescarmona: un grande Maestro dell’odontoiatra italiana. Aveva 83 anni.

Classe 1938, era nato a Paesana dove il padre esercitava come medico condotto. La famiglia era però originaria del Monferrato di San Damiano d’Asti.

L’ Associazione nazionale dentisti lo ricorda come un esempio professionale e umano per generazioni di dentisti.

Con Carlo De Chiesa che conobbe a Ginevra in una conferenza nel 1971, pur essendo entrambi valligiani, iniziò un sodalizio professionale e una profonda amicizia che portò all’apertura di uno studio insieme, inizialmente in piazza Garibaldi e poi in via della Resistenza.

Fondarono il Centro Studi Odontoiatrici in virtù del quale, una piccola città di provincia come Saluzzo divenne un polo professionale e culturale di alto prestigio. Un centro dove migliaia di giovani dentisti italiani ma non solo, si specializzarono grazie ai corsi di aggiornamento.

Il loro studio fu avanguardia, del concetto moderno della professione fatta in équipe, tra medici, tecnici e igienisti.

Da loro tenne corsi Peter Thomas famoso odontoiatra di Beverly Hills, dentista dei vip di Hollywood.

Pescarmona, impegnato da sempre nella ricerca per un'odontoiatria globale è stato una figura di spicco dell’associazione degli Amici di Brugg ( con sede a Saluzzo) nata con l’obiettivo di creare "cultura odontoiatrica" e formazione, valorizzando il lavoro odontotecnico e la sinergia medico-tecnico.

Con De Chiesa fondò anche l’Accademia Italiana di Conservativa.

Il sogno di Pescarmona era un palazzo in cui tutti potessero studiare insieme ”una grande famiglia dove i rapporti umani fossero fondamentali e veri, come quelli che si creano solo a scuola”.

Laurea in Medicina, specializzazione in odontoiatria a Genova, si perfezionò nella clinica odontoiatrica di Ginevra e in seguito a Zurigo con i guru della protesi dentale.

Scrisse pubblicazioni scientifiche, fu docente all’Università di Digione e si perfezionò in molte università come Los Angeles, Boston, Philadelphia: l'America era per lui la tecnologia, la ricerca e vi apprezzava la “superspecializzazione”.

Lo ha sempre guidato lo spirito umano della medicina: “il paziente è al centro dei pensieri del medico”.

Ai giovani odontoiatri lasciava il messaggio che con il paziente “ci deve essere un rapporto di convivenza, deve essere preso sotto braccio e aiutato a guarire”.

Nella sua vita ha sempre curato anche la solidarietà verso gli altri ed è ricordato come uomo speciale, poliedrico, dotato di grande sensibilità e umanità.

Lascia la moglie “Lilli”, i figli Stefano e Federica odontoiatra con le loro famiglie.

Al momento non è ancora nota la data del funerale.