Mediaset, Lonely Planet e RAI: telecamere e obiettivi puntati sul cuneese

Occhi puntati sul Cuneese: alcune troupe di importanti testate nazionali si sono coordinate con l’ATL del Cuneese per l’organizzazione delle riprese di note trasmissioni e rubriche.



Ad iniziare con Mediaset, ospite dell’ATL per due giorni in Valle Maira. Grazie alla collaborazione di Confagricoltura Cuneo e del Consorzio Turistico Valle Maira, il giornalista Marco Ottavio Graziano è stato accompagnato alla scoperta degli angoli più suggestivi e remoti della valle occitana, incontrando allevatori di razza bovina Piemontese e operatori del turismo che, grazie alle loro attività, mantengono un importante presidio montano e offrono ai turisti la possibilità di vivere esperienze all’aria aperta, godendo dei colori e dei profumi di una natura incontaminata. Filo conduttore dei video realizzati, che andranno in onda nei prossimi mesi su Italia 1 nell’ambito della rubrica MAG di Studio Aperto, la Valle Maira e i suoi mestieri itineranti.



Tappa in pianura con il live tour di Lonely Planet proposto da VisitPiemonte – DMO e ospitato dall’ATL del Cuneese. La troupe ha apprezzato la visita al Mùses – Accademia delle Essenze di Savigliano per poi godere del nuovo percorso di visita del Castello Reale di Racconigi “Vita privata di un re”. Le visite sono state coordinate in loco dall'ATL con Le Terre dei Savoia, Comune di Savigliano, Comune di Racconigi, dalla Direzione Regionale Musei Piemonte e YEG! Your Event Group. I materiali prodotti verranno veicolati sui canali social Lonely Planet a partire dal prossimo autunno.



Giovedì 22 luglio le telecamere RAI hanno invece ripreso un primo assaggio di Monregalese per la trasmissione Linea Verde Tour. Protagonista del viaggio la conduttrice Giulia Capocchi con l’esperienza Magnificat a Vicoforte e con un goloso tour nella città di Mondovì. Seguiranno, a fine estate, ulteriori riprese con il conduttore Federico Quaranta. Le riprese sono state programmate da VisitPiemonte – DMO e coordinate in loco dall’ATL del Cuneese con il supporto organizzativo del Comune di Mondovì e di Kalatà. Le immagini andranno in onda su Rai 1 a settembre.



“Il lavoro con le redazioni è costante e siamo felici che il Cuneese possa ritagliarsi uno spazio sempre più importante sui media nazionali” dichiara il Presidente dell’ATL del Cuneese, Mauro Bernardi.