A Fossano è in arrivo la grande settimana del Jazz con concerti in piazza Castello e nel cortile della Diocesi

Dalla FFM Jazz Band a Javier Girotto e Fabrizio Bosso con Latin Mood passando per Sonia Schiavone, Sergio Chiricosta e 4 Strings Family

Se quella dal 19 al 24 luglio è stata per la Fondazione Fossano Musica la settimana della musica Pop con il Pop Music Fest e la serata dedicata a Lucio Dalla e quella con Alessio Boni, la prossima sarà invece la settimana del Jazz ai massimi livelli.

Da lunedì 26 luglio, infatti, prenderà il via il Jazz Summer Fest, il Campus dedicato all’alto perfezionamento musicale in campo jazzistico.

Ecco che, quindi, Fossano si popola di grandi nomi della musica che impreziosiranno le serate con i loro concerti.

Il primo appuntamento sarà proprio lunedì 26 luglio alle ore nel Cortile della Curia Vescovile con “4 Strings Family”.

Il progetto nasce nel giugno del 2017, con l'idea di raccogliere le composizioni del contrabbassista torinese Marco Piccirillo e di farle interpretare da alcuni dei maggiori talenti apparsi sullo scenario jazzistico italiano negli ultimi anni. La band è composta da: Gianni Virone, sax soprano e tenore; Fabio Giachino, pianoforte; Marco Piccirillo, contrabbasso; Ruben Bellavia, batteria.

Il concerto è a ingresso libero ma i posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/45-strings-family

Mercoledì 28 luglio alle ore 21 in piazza Castello “Il mestiere di vivere” una serata dedicata a Cesare Pavese, alle Langhe e al Jazz.

Un’opera Jazz con musiche di Gianni Virone, Testo di Pierfrancesco Di Noia, narratore Pinuccio Bellone; musicisti Sonia Schiavone, voce; Gianni Virone, tenor sax, clarinetto e flauto; Roberto Regis, soprano e alto sax; Fulvio Chiara, tromba e flicorno; Sergio Chiricosta, trombone e conchiglie; Fabio Gorlier, pianoforte; Alessandro Chiappetta, chitarra; Francesco Bertone, contrabbasso; Ruben Bellavia, batteria.

Ingresso 5 Euro informazione e prenotazioni qui: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/italian-jazz-band

Giovedì 29 luglio saranno ben due gli appuntamenti con il Jazz nella forma più contemporanea

Alle ore 21, nel Cortile della Diocesi di Fossano in via Vescovado 8 “The Soul’s Trip – Human Being – Sergio Chiricosta”, un jazz con incursioni nell’elettronica. Ingresso libero e prenotazione obbligatoria al link https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/human-being-the-souls-trip.

Alle ore 21.30, sempre nel Cortile della Diocesi di Fossano in via Vescovado 8 “Come Eden- Sonia Schiavone”. La cantante trae ispirazione dalle poesie di Emily Dickinson per brani originali eseguiti insieme a Fabio Gorlier al pianoforte, Stefano Profeta, contrabbasso, guest - Gianni Virone, sax tenore.

Venerdì 30 e sabato 31 luglio alle ore 18 nel cortile della Diocesi saranno gli studenti del Jazz Summer Fest ad esibirsi per il pubblico fossanese.

Due serate con repertori diversi e impronte jazz differenti per spaziare nel tempo e nel mondo di questo genere musicale.

I concerti sono a ingresso gratuito ma è richiesta la prenotazione ai seguenti indirizzi: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/jazz-summer-fest per il pomeriggio del 30 luglio e https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/jazz-summer-fest-1

Sempre il 31 luglio la settimana del Jazz si chiuderà con due pezzi da 90 della musica italiana e internazionale: Fabrizio Bosso e Javier Girotto con il Latin Jazz dei Latin Mood. Informazioni e prenotazioni all’indirizzo https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/latin-mood-fabrizio-bosso-e-javier-girotto.

Dopo il concerto del 31 luglio la Fondazione Fossano Musica si prenderà qualche settimana lontano dai riflettori per tornare poi, sempre con il grande Jazz il 30 agosto con Heroes, l’omaggio a David Bowie di Paolo Fresu e Petra Magoni: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/heroes-omaggio-a-david-bowie-petra-magoni-e-paolo-fresu

Tutti gli appuntamenti che si svolgeranno nel Cortile della Curia Vescovile di via Vescovado 8 sono possibili grazie alla collaborazione della Diocesi di Fossano - 8 permille.