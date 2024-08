Nuova gestione per l’osservatorio Astronomico di Bellino: sarà punto di riferimento del turismo scientifico piemontese

Dal 13 agosto scorso una nuova gestione guidata da Sideralis APS – Officina delle Stelle ha preso le redini dell’Osservatorio Astronomico di Bellino, gioiello scientifico nel cuore della Valle Varaita.



L’obiettivo è trasformare l’osservatorio in un polo d’attrazione per appassionati, famiglie e ricercatori.



Il direttore del progetto Federico Pellegrino ha dichiarato: “Vogliamo che l’osservatorio di Bellino diventi non solo un luogo di osservazione astronomica, ma un vero e proprio faro culturale per tutta la regione”.



Tra le novità più attese ci saranno visite guidate immersive con percorsi interattivi, programmi educativi e collaborazioni con le scuole per accendere la passione per l’astronomia nelle nuove generazioni, ricerca scientifica avanzata con nuove attrezzature all’avanguardia, per supportare studi astronomici di livello internazionale.



L’Osservatorio si propone inoltre come catalizzatore per il “turismo astronomico”, un settore in rapida crescita che promette di portare un turismo consapevole e lento e benefici economici nelle vallate alpine. “Immaginate di osservare le stelle cadenti di agosto da uno dei cieli più bui d’Europa, circondati dalla maestosità delle Alpi sud occidentali” propongono Pellegrino e i membri dell’associazione.



Il rilancio dell’osservatorio di Bellino è un’opportunità per l’intera comunità dell’alta Valle Varaita e con un’offerta ampliata si prepara a diventare un punto di riferimento per il turismo scientifico in Piemonte, essendo in grado di attrarre visitatori da tutta Italia e oltre.



A breve verrà reso noto il calendario delle attività previste fino alla fine dell’anno. Per gli aggiornamenti è possibile comunque consultare il sito www.sideralisaps.com o inviare mail a sideralis@gmail.com.