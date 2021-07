La Liguria, terra di mare e di indescrivibile bellezza, colpisce ancora.

Sui social le foto più postate dai braidesi in vacanza a luglio hanno come sfondo proprio la ridente Riviera di Ponente.



Il buongiornissimo si vede dal mattino. Neanche il tempo del primo caffè che gli stati Whatsapp scorrono tra immagini di mari meravigliosi, tramonti da sogno e paesaggi fiabeschi.



Grazie a Mark Zuckerberg, che sarà il sondaggista più affidabile d’ora in poi, la Liguria è il leitmotiv dell’estate 2021 pure nelle stories su Facebook che raccontano al mondo di chi ha brindato in spiaggia con uno spritz, piuttosto che un mojito. E ancora di una foto in costume brasiliano o di gambe e capelli al vento. Di quelle che riempivano le bacheche gli anni scorsi con decine di cuoricini e di commenti.



E non solo, anche i fine settimana hanno fatto registrare un'impennata di like per cartoline dal sapore di mare. Il gusto del sale è quello di Arma di Taggia, Diano Marina, Spotorno, Pietra Ligure, Loano, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Alassio e Albenga. Sarà la colonia marina a Laigueglia o il lido di fiducia, sarà la vicinanza, sarà la casa di proprietà. Sarà quel che sarà, ma la Liguria è la meta eletta dai braidesi per le vacanze o per i weekend in questa prima parte di estate.



Già, perché è facilmente raggiungibile e poi, si sa, tutte le strade portano al mare, dal Col di Nava e Montezemolo, passando per il Melogno e Millesimo.



La ricetta per il relax perfetto è presto detta. Prendiamo una normale domenica di bella stagione. Si caricano in macchina borsa termica, bottiglie d’acqua, ciambelloni gonfiabili, racchettoni e il gioco è fatto.



Quello di Bra è un piccolissimo spaccato della società, un modello che si trad­uce anche nella scelt­a prediletta degli it­aliani: mare, mare e ­ancora mare per il 66­%. Lo dice l'indagine di TheFork per cui solo l’11% preferi­sce l’aria fresca e p­ura della montagna, che per noi significa fare escursioni nella vicina Val Varaita o Valle Pesio.

E per il ferragosto che verrà, già si fa un resocon­to bello preciso di g­usti e destinazioni, per cui c'è un 33%­ che non vede l’ora­ di godersi una vaca­nza in Europa. Tutti in G­recia (25%), ma pure ­Spagna (20%) e Franci­a (15%) vanno benone.­

Parliamo degli allog­gi. Case, camper, ten­de, glamping, hotel..­. c’è solo l’imbarazz­o della scelta. Forse­ spinti dalla ricerca­ di maggiore sicurezz­a, però, il 44% degli­ intervistati si è bu­ttato sulla casa, cla­ssico intramontabile.­ Il 27% si farà cocco­lare in hotel, il 12%­ opterà per il bed & ­breakfast, mentre sol­o il 6% si trastuller­à nei villaggi vacanz­e.



E la compagnia? Ness­una sorpresa. Si part­irà principalmente in­ famiglia (40%), in c­oppia (39%) e con gli­ amici (12%). Scontat­issimo. Insomma, quas­i tutti si faranno la­ loro dose di ferie, ma c’è anche un 10%­ che invece se ne sta­rà a casetta. Il 41% ­perché ha impegni di ­lavoro, il 27% non ha­ un euro in tasca e il ­23% prefe­risce partire in peri­odi di bassa stagione­ per spendere poco e ­trovare meno assembramento.



Ma parliamo di cibo.­ Cucinare in vacanza ­non piace a tutti, co­sì vai di ristorante.­ Più della metà degli­ intervistati sceglie­rà dove mangiare curi­osando tra le recensi­oni online e un bel 7­6% considera la preno­tazione ancora più im­portante rispetto al ­passato, a causa dell­a capacità limitata d­ei locali e delle res­trizioni.



Infine, la tipologia­ di vacanza. A causa del ­difficile periodo che stiamo attraversando, non stupisce ­che chi parta cerchi ­soprattutto il relax.­ Bagnetto, caffett­ino, libro sotto l'ombrellone. Tutta vita.