Savigliano, viale Marconi: Occelli (Fdi) propone di postare gli attraversamenti pedonali

Il consigliere di Opposizione Maurizio Occelli (FdI) torna sull'argomento scivoli per gli attraversamenti pedonali a Savigliano con un'interrogazione che sarà discussa durante il prossimo Consiglio comunale.

"Gli attraversamenti pedonali di Viale Marconi - si legge nel testo - non sono coordinati con gli scivoli sul marciapiede lato ferrovia: partendo dalla rotonda di Corso Roma ci si imbatte in un primo attraversamento in un punto nel quale non è presente lo scivolo sul marciapiede; più avanti, in prossimità dell’incrocio con Via Casalis Lingua, esiste uno scivolo che però è impraticabile per via del fatto che in quel punto i parcheggi non sono interrotti e sono quasi sempre occupati".

Occelli propone quindi di "spostare le strisce bianche in corrispondenza del suddetto scivolo o in alternativa crearne uno nuovo nell’attuale punto di attraversamento".

Il consigliere era già intervenuti sull'argomento con un'interrogazione per gli scivoli di borgo Marene dove al momento è stato asfaltato il tratto dal lato campo sportivo.