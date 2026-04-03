Ceresole d’Alba accoglie il primo allenamento di CamminAutismo

Ieri, 2 aprile, ricorreva la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU.

Il Comune di Ceresole d’Alba patrocina con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, il primo allenamento ufficiale in preparazione al Cammino di Santiago e al Cammino del Cuore 2026, promosso dal progetto CamminAutismo.

L’appuntamento è fissato per sabato 18 aprile 2026, con ritrovo e registrazione a partire dalle ore 8:00 e partenza alle ore 8:30, presso Via Regina Margherita 14.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di condivisione, inclusione e promozione del benessere, aperto a tutta la cittadinanza. Attraverso il cammino, i partecipanti avranno l’opportunità di allenare il corpo, stimolare la mente e rafforzare i legami sociali, in un contesto naturale e accogliente. Il progetto si distingue per la particolare attenzione ai valori dell’accessibilità e dell’inclusione, favorendo la partecipazione di persone con autismo e delle loro famiglie, in un’esperienza di crescita collettiva basata su rispetto reciproco, motivazione e spirito di gruppo.

Durante la giornata è previsto un allenamento guidato lungo percorsi accessibili, pensato per accompagnare i partecipanti, passo dopo passo, verso un obiettivo ambizioso e condiviso.

“Passi che uniscono. Traguardi che riscaldano” è il messaggio che accompagna questo percorso, che rappresenta non solo una preparazione fisica, ma anche un cammino umano e sociale.

Il Sindaco di Ceresole d’Alba, Chiara Masia, dichiara: "Siamo orgogliosi di ospitare un’iniziativa che promuove inclusione, solidarietà e rispetto recip roco. Il Cammino di Santiago e il Cammino del Cuore rappresentano un’occasione unica per la nostra comunità di camminare insieme, condividendo valori profondi e costruendo legami duraturi. Invito tutti i Cittadini a partecipare a questo percorso, che va oltre il semplice allenamento: è un viaggio verso una società più aperta e accogliente."

L’incontro del 18 aprile sarà il primo di una serie di appuntamenti che accompagneranno i partecipanti verso il 2026, in un viaggio fatto di impegno, solidarietà e comunità.