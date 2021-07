Limone Piemonte: grande successo per il concerto di Noemi

Grande successo per la tappa limonese di Anima Festival con Noemi in concerto. Un folto pubblico ha accolto la cantante romana domenica 25 luglio 2021 nel Piazzale Boccaccio di Limone Piemonte, che si è esibita dal vivo con i brani del suo Metamorfosi Summer Tour.



Lo spettacolo, sold-out in pochi giorni, è stato realizzato grazie al sostegno delle Fondazioni Crt e Crc e di sponsor locali, e si è svolto nel pieno rispetto delle misure anti-Covid.



“Dopo l’ottima riuscita del concerto di Irene Grandi dello scorso anno, come Amministrazione siamo davvero onorati e soddisfatti di aver accolto nel nostro paese lo spettacolo di un’artista brillante e talentuosa come Noemi – ha commentato il sindaco di Limone Massimo Riberi - . Auspico che la collaborazione con i fratelli Chiarlo, direttori artistici dell'Anima Festival, possa proseguire nei prossimi anni: quella di domenica sera, infatti, è stata per Limone una conferma di capacità logistico-organizzativa, che ha dimostrato ancora una volta la possibilità della località di farsi palcoscenico di manifestazioni musicali importati. Una prova resa più difficile quest’anno dalle difficoltà incontrate in seguito all'alluvione dello scorso ottobre, ma che per questo ci rende ancora più orgogliosi dell’ottimo risultato”.