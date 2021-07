Nuovo Medico di Medicina Generale a Mondovì

A decorrere dal 2 agosto si inserisce quale Medico Titolare di Medicina Generale la Dr.ssa Saponara Mariella già medico operante nell’ex ambito di Ceva che presterà la propria attività a Mondovì subentrando nello stesso ambulatorio e con gli stessi orari della Dr.ssa Danila Ciravegna dimissionaria con decorrenza dal 1 agosto.

La Dr.ssa Saponara riceverà su appuntamento a:





MONDOVI’ Via San Bernardo, 13 – tel. 0174/47584

Lunedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00

Martedì dalle ore 16,30 alle ore 19,00

Mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 12,00

Giovedì dalle ore 16,30 alle ore 19,00

Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00





CEVA Via Consolata, 49 – tel. 0174/704050

Lunedì dalle ore 16,30 alle ore 19,00

Martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 19,00

Venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,00

LISIO c/o Ambulatorio Comunale - tel. 0174/704050

Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00





Gli assistiti che vorranno effettuare la scelta del Medico dovranno recarsi, muniti della tessera sanitaria, codice fiscale, e della delega, nel caso in cui non possa presentarsi il diretto interessato, corredata dalla fotocopia del documento d’identità presso i seguenti Uffici di Scelta Revoca presso l’Ospedale di Mondovì (San Rocchetto 99) dal lunedì e venerdì dalle 8 alle 17.

Gli assistiti potranno effettuare la nuova scelta del Medico nell’ambito territoriale unico del Distretto di residenza/domicilio. In via eccezionale, considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa al Covid-19, sarà possibile trasmettere via e-mail le richieste di Scelta del Medico di Medicina Generale, unitamente ad un documento d’identità al seguente indirizzo: prenotazionicassa.mondovi@aslcn1.it.





E’ anche possibile effettuare la scelta del nuovo Medico online se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte.