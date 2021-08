Fossano: nel consiglio comunale di luglio il punto sui lavori pubblici

Giovedì 29 luglio si è riunito il consiglio comunale di Fossano. La seduta viene aperta dalle consuete comunicazioni del sindaco, dove il primo cittadino Dario Tallone fa il punto su alcuni dei lavori pubblici attualmente in corso: il campo da calcio di corso Trento vedrà l’inizio dei lavori nella prima parte del mese di settembre, mentre la passerella di San Bernardo, afferma il sindaco, ha subito ritardi dopo la negazione, da parte di rfi, di concedere due ore notturne aggiuntive per l’esecuzione dei lavori.

Sotto richiesta del capogruppo consiliare ‘Cento lampadine’ Enzo Brizio, il primo cittadino ha chiarito come la scuola Primo Levi verrà ristrutturata (e non abbatuta come ipotizzato nelle ultime settimane) con un progetto definitivo ed esecutivo che dovrebbe giungere entro settimana prossima. L’inizio dei lavori è previsto entro febbraio 2022. La spinosa questione della chiesa del Salice dovrebbe invece chiudersi entro il mese di ottobre.

Un altro aspetto sottolineato dal sindaco l’installazione di quattro defibrillatori avvenuti sabato scorso: 3 nelle principali farmacie della città, 1 nel villaggio Santa Lucia. La spesa è stata sostenuta grazie al supporto di alcuni sponsor, che hanno regalato un quinto defibrillatore al comune, pronto a essere utilizzato come muletto negli eventi più affollati.

Durante il consiglio Tallone ha fatto un punto sulla situazione Covid nella città degli Acaja. Al momento sono 12 gli attualmente positivi, un numero in linea con la crescita vista nei comuni limitrofi. E’ stato anche evidenziato come dal mese di agosto verranno istituite date per le vaccinazioni dei ragazzi tra i 12 e i 15 anni.

Tramite una variazione d’urgenza al bilancio di previsione, il consiglio comunale ha ratificato un contributo di 15 mila euro omaggiato dalla Cassa di Risparmio di Fossano per l’organizzazione delle manifestazioni estive in piazza Castello.

Nel merito del punto 4 dell’ordine del giorno ‘ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2021’, a seguito della relazione dell’assessore al bilancio Angelo Lamberti, il sindaco Dario Tallone, a cui si uniscono altri componenti della seduta, ringrazia la dottoressa Tiziana Pelazza per il suo operato nel dipartimento tecnico. Dal 1 agosto terminerà la sua reggenza (assunta ad interim da marzo) e verrà sostituita dall’architetto Elisabetta Prato, vincitrice del concorso.