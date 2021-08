A fine agosto chiude la casa di cura Monteserrat di Borgo San Dalmazzo

Neanche un mese e la Casa di Cura Monteserrat a Borgo San Dalmazzo chiuderà i battenti.

La grande struttura, convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) per 30 letti di continuità assistenziale (CAVS) e gestita dalla cooperativa sociale “Quadrifoglio”, chiuderà a fine agosto 2021. Troppe le perdite economiche.

A confermarlo è l'Asl CN1: “La notizia è vera. Chiudono a fine agosto. Da parte nostra garantiremo l'assistenza ai pazienti in carico Asl fino alla fine”.

Ci sarebbe una trattativa in corso con la Regione. Ma di fatto i dipendenti saranno in cassa integrazione dal 1° di settembre.

“Sono amareggiato e deluso – dichiara il sindaco Gian Paolo Beretta -. Come Comune purtroppo subiamo questa scelta. Oltre alla grave questione lavorativa rimane il problema di una struttura ingente della quale non si conosce, nell'immediato, la funzione che potrà assumere in futuro”.