Positivo al Covid il 30% dei comuni della Granda, ma l'incremento resta contenuto

Continua l'analisi settimanale di TargatoCn e La Voce di Alba per fornire un'idea il quanto più possibile precisa dell'andamento del contagio nella nostra provincia. Prenderemo in esame i comuni con un tasso di contagio di 18 positivi ogni 1.000 abitanti, i comuni covid-free, i numeri dei contagi nelle sette sorelle, il computo dei positivi nella Granda negli ultimi sette giorni, così come i tamponi, i contagiati e il tasso di positività a livello regionale.

Ci teniamo a precisare che tra i 247 comuni della provincia di Cuneo sono molti i centri con meno di 1.000 abitanti. Più della metà. A volte basta un contagio per alterare di molto l'indice di contagio.

Ricordiamo inoltre che i dati a cui si fa riferimento si basano su un'analisi della mappa del contagio diffusa dalla Regione Piemonte. Alcuni dati potrebbero essere variati per ritardi nelle comunicazioni delle autorità sanitarie o per altri molteplici motivi.



181 CASI NELL'ULTIMA SETTIMANA IN GRANDA



I positivi in provincia di Cuneo da bollettino della Regione Piemonte sono stati 181 nella settimana dal 25 luglio al 1 agosto. La settimana precedente (18-25 luglio) erano invece 142. Domenica 25 luglio da inizio emergenza si segnalavano 53.210 contagi. A Ieri, domenica 1 agosto, sono 53.391.



Il dato aggregato settimanale (25 luglio - 1 agosto) vede un incremento del totale dei contagi: 41 positivi in più rispetto alla settimana precedente (18 luglio-25 luglio). La settimana ancora precedente l'incremento era stato di 64 contagi.



TASSO DI POSITIVITA' TORNA SOPRA L'1%



A livello regionale nella settimana 25 luglio - 1 agosto sono stati diagnosticati 113.842. 3.448 in più rispetto alla settimana precedente. Nella stessa settimana presa in esame, i positivi in Piemonte sono stati 1.377. Con un incremento di 540 contagi in sette giorni.



Il tasso di positività settimanale è dello 1,21% (+0,45% rispetto alla scorsa settimana).



Per la quarta settimana consecutiva, dopo una lunga striscia di decremento del dato, cresce il tasso e il numero di positivi. I valori restano comunque contenuti.



Inseriamo qui di seguito - al solo scopo informativo - i dati aggregati delle ultime settimane a livello regionale.

TAMPONI PIEMONTE

20-27 giugno (110.248 con un decremento di 5.800 rispetto alla settimana precedente)

27 giugno-4 luglio (109.032 con un decremento di 1.216 rispetto alla settimana precedente)

4-11 luglio (106.166 con un decremento di 2.866 rispetto alla settimana precedente) 11-18 luglio (108.048, con un incremento di 1.882 rispetto alla settimana precedente)

18-25 luglio (110.394 con un incremento di 2.346 rispetto alla settimana precedente)

25 luglio-1 agosto (113.842 con un incremento di 3.448 rispetto alla settimana precedente)



POSITIVI PIEMONTE

20-27 giugno: 255 (con un decremento di 193 contagi rispetto alla settimana precedente)

27 giugno-4 luglio: 195 (con un decremento di 60 contagi rispetto alla settimana precedente)

4-11 luglio: 246 (con un incremento di 51 contagi rispetto alla settimana precedente) 11-18 luglio: 469 (con un incremento di 223 contagi rispetto alla settimana precedente)

18-25 luglio: 837 (con un incremento di 368 contagi rispetto alla settimana precedente)

25 luglio-1 agosto: 1.377 (con un incremento di 540 rispetto alla settimana precedente)



TASSO POSITIVITA '

20-27 giugno (tasso di positività allo 0,23%, -0,16% rispetto alla scorsa settimana) 27 giugno-4 luglio (tasso di positività 0,18%, -0,05% rispetto alla scorsa settimana) 4-11 luglio (tasso di positività 0,23%, +0,05% rispetto alla scorsa settimana)

11-18 luglio (tasso di positività 0,4%, +0,17% rispetto alla scorsa settimana)

18-25 luglio (tasso di positività 0,76%, +0,36% rispetto alla scorsa settimana)

25 luglio-1 agosto (tasso di positività 1,21%, +0,45% rispetto alla scorsa settimana)

NESSUN CENTRO SUPERA LA SOGLIA DI GUARDIA

Nessun centro supera la soglia di guardia del contagio calcolato su 18 contagi ogni 1.000 abitanti.



Ricordiamo come il dato nel mese di novembre aveva visto sfiorare i 60 comuni della provincia a superare la soglia dei 18 contagi ogni 1.000 abitanti.





CUNEO E BRA SOPRA I 50 CONTAGI



Tutti sotto i 10 casi per comune i municipi della Granda. Eccezion fatta per il capoluogo Cuneo e Bra che superano i 50 casi. Dopo quattro settimane Covid Free Saluzzo torna a segnalare dei cittadini contagiati.





In praticolare gli incrementi per centro sono stati questa settimana: Bra (+28), Savigliano (+12), Cuneo (+11). Fossano (+7), Alba (+6) e Mondovì e Saluzzo (+5).

Il comune con più contagi è Cuneo (41 la scorsa 31), Bra (29 la scorsa 6), seguito da Fossano (12 la scorsa 7), Alba (9 la scorsa 5), Savigliano (3 la scorsa 2), Mondovì (2 la scorsa 0), Saluzzo (0 come la scorsa).





170 i contagi totali tra le sette sorelle. La scorsa settimana erano 96. Quella ancora prima 51.

Nell’analisi del 23 novembre dello scorso anno (uno dei periodi più duri dell’epidemia per il nostro territorio) se ne contavano 3.161 solo nei 7 centri maggiori della Granda.

I COMUNI COVID FREE PASSANO DA 183 A 171



Questa settimana i centri senza contagio passano da 183 A 171. 12 in meno rispetto alla scorsa settimana. A bollettino di ieri nei perimetri di 76 comuni della Granda si è registrato almeno un positivo al Covid-19. Sono il 30,77% dei centri della nostra provincia.



Si torna a segnalare un incremento - seppur ancora risicato rispetto ai picchi pandemici - di comuni dove circola il contagio da Covid. Indichiamo di seguito i 76 centri dove a bollettino di ieri si è registrato almeno un contagio. Tutti gli altri centri non presenti in questa lista sono Covid-free.