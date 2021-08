Due chiacchiere con Katia Tomatis, gestore del rifugio Malinvern e campionessa di Sci Alpinismo (FOTO E VIDEO)

Coniuga l'attività di rifugista con quella di atleta. Lei è Katia Tomatis, 40anni, di origine borgarina e residente a Vinadio, campionessa di Sci Alpinismo.

Mamma della piccola Azzurra di soli due anni, con tanta energia nei mesi estivi, Katia, con l'aiuto del suo staff, porta avanti da nove anni il rifugio Malinvern (2681m) nel Vallone di Rio Freddo di Vinadio in Valle Stura, mentre in inverno si dedica alla sua attività professionistica: lo sci.

Ai nostri microfoni, Katia Tomatis, racconta la sua vita super attiva e "sempre in movimento" tra il lavoro in rifugio e gli allenamenti continui per una buona preparazione atletica.