A Cuneo e Alba si torna a manifestare per dire NO al green pass, obbligatorio da domani

Domani scatta il green pass.

E oggi 5 agosto, a Cuneo, è prevista un'ennesima manifestazione per dire no a quella che viene interpretata come una discriminazione e una privazione della propria libertà. Si dice no all'obbligo mascherato di vaccinarsi, in quanto la scelta di non farlo preclude moltissime attività, dal sedersi dentro un bar o un locale all'andare in piscina o a vedere un museo.

L'appuntamento, a Cuneo, è ancora in largo Audiffredi alle 18, dove si sono svolte le precedenti manifestazioni, con diverse centinaia di partecipanti.

Ad Alba, invece, si scende in piazza sabato 7 agosto, alle 18, in piazza Garibaldi.