Ancora poche settimane per partecipare a “Idee di impresa” il contest monregalese pensato dai giovani per i giovani

Posticipato al 31 agosto il termine ultimo per la presentazione delle candidature al contest "Idee di impresa 2021", il progetto realizzato dal Comune di Mondovì in collaborazione con il Circolo delle Idee, la Consulta Comunale Femminile e il prezioso supporto della Fodazione CRC e di Socialfare, per favorire l’incontro tra i giovani e il mondo dell’imprenditoria.

Turismo, digitalizzazione e valorizzazione del territorio: questi gli ingredienti chiave per favorire la creazione di nuove opportunità lavorative.

I partecipanti dovranno avere meno di 35 anni di età e il progetto dovrà garantire la non discriminazione di genere.

“Pensiamo che puntare sulle potenzialità del monregalese sia la chiave vincente per favorire la nascita di un’economia virtuosa e d’impatto" - spiegano dal Circolo delle Idee e dalla Consulta Femminile di Mondovì – “I vincitori del contest parteciperanno a un percorso di formazione offerto dalla società incubatrice di start up, Socialfare. Sono previsti 9 incontri strutturati in tre moduli, con formazione in presenza e a distanza. Il percorso di accompagnamento, sarà inoltre condotto utilizzando l’approccio metodologico ibrido del Design Sistemico e del Design Thinking”.

A settembre, situazione pandemica permettendo, verrà organizzato un evento in piazza Maggiore per presentare le idee vincitrici e i giovani start-upper.

Per tutte le informazioni, contatti e il regolamento consultare il sito www.ideedimpresa.it o scrivere a Info@ideedimpresa.it