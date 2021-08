Dallo scorso anno a Melle (piccolo comune della Valle Varaita) si passeggia tra erbe medicinali ed erbe ornamentali per riscoprire l’antica tradizione erboristica delle vallate adiacenti il Monviso recuperate da Valverbe.

Profumi, colori e giochi d’acqua vi faranno immergere in un’atmosfera unica. Questo è il giardino dei profumi realizzato da Valverbe.

Giardino dei profumi perché è situato all’interno del complesso di lavorazione aziendale dove vengono trasformate in tisane oltre 90 tonnellate di erbe all’anno.

Essiccazione e lavorazione disperdono nell’aria i loro profumi con effetti terapeutici e balsamici ad ogni respiro. Il profumo vi seguirà durante tutta la visita.

Ogni giorno viene lavorata una pianta diversa e da qui il nome del giardino “giardino dei profumi” proprio perché ogni volta che ci tornerete il giardino avrà un profumo diverso.

Il giardino è composto da due aree distinte ed i percorsi sono agevoli per tutti anche senza attrezzature particolari.

Il giardino alto è caratterizzato da un percorso che raggiunge una terrazza in legno da cui si scorge un panorama unico sulla Valle Varaita e su tutto il giardino. Una piccola pergola accoglie durante l’anno manifestazioni ed eventi anche notturni proponendo “tisane sotto le stelle”; degustazione guidata alla scoperta del cielo con degustazione di tisane bio e paste di Meliga.

Il giardino basso ha un percorso più breve ma non per questo meno interessante.

Si parte fiancheggiando un laghetto caratterizzato da piante acquatiche e piccoli giochi d’acqua. Il percorso a forma di goccia è composto da piante che necessitano di un terreno fresco e umido, caratteristica di quest’area.

Nella parte bassa i profumi si fanno più intensi in quanto ci si trova proprio a ridosso dei locali di essiccazione da cui provengono parte di questi, vi consigliamo di percorrerlo tutto passo dopo passo, respiro dopo respiro.

La camminata potrà poi proseguire fino al castagno monumentale proseguendo sul sentiero di Melle verso nord. Circa 20 minuti di cammino vi porteranno in un magico bosco dove si apre una radura con al centro un castagno secolare. Per abbracciare questo albero servono almeno 11 persone adulte pertanto chiamate più persone possibile per poterlo fare.

La fioritura varierà durante l’anno pertanto in primavera e autunno ci saranno livelli di fioritura diversi rispetto al periodo estivo.

I profumi variano in base alle lavorazioni che l’azienda effettuerà durante la giornata di visita.

La visita può anche essere effettuata in autonomia rispettando il parco e la sua biodiversità. Il regolamento non prevede l’accesso con animali anche se al guinzaglio per ragioni di sicurezza e per un miglior mantenimento dell’area.

Per maggiori informazioni consultare Giardino dei profumi – Tisane Valverbe – Melle – Valle Varaita | Valverbe.