Solo 14 i positivi ad Alba, il sindaco Carlo Bo: "I dati dei contagi sono molto contenuti"

Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 14 di cui 0 ricoverati. I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 72. I guariti da inizio pandemia sono 1357.



I dati si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte.

“L’ottima notizia è che finalmente l’ospedale Ferrero di Verduno non conta tra i ricoveri nessun paziente Covid - afferma il sindaco Carlo Bo -. I dati dei contagi albesi sono ancora molto contenuti e intanto anche la campagna vaccinale dell’Asl Cn2 prosegue a buon ritmo con 109.514 prime dosi somministrate e 85.918 seconde inoculazioni. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta i sanitari per il grande impegno profuso da inizio pandemia”.