Raggiunge la Cima di Nasta, ma non fa rientro a casa: si cerca un 65enne disperso in Val Gesso

Le squadre di soccorso sono imoegnate, da ieri sera, in una ricerca di un disperso in Valle Gesso.

L'allarme è scattato intorno alle 20 di ieri, giovedì, dopo il mancato rientro di un escursionista di 65 anni di Caraglio. L'uomo era partito in mattinata per salire alla cima di Nasta, 3108 metri di quota, nel vallone di Assedras, dove sorge il rifugio Franco Remondino.

I famigliari, non vedendolo rientrare a casa, hanno provato a chiamarlo più volte, ma il telefono cellulare risulta essere non raggiungibile, quindi spento o in una zona senza campo.

I parenti del 65enne hanno quindi allertato i soccorsi. Sono intervenuti il Soccorso alpino di Cuneo, insieme al SAGF, Soccorso alpino della Guardia di Finanza, e ai Vigili del fuoco.

Già nella serata di ieri, le squadre hanno risalito il vallone percorrendo la via normale che conduce alla cima di Nasta.

Giunti in vetta, i soccorritori hanno trovato la firma del disperso sul libro di vetta a conferma che la cima è stata raggiunta. Le ricerche sono quindi andate avanti tutta la notte.

Con le prime luci del giorno, le operazioni sono riprese: in Val Gesso arriverà anche un elicottero, per il sorvolo della zona e per il trasporto di altre squadre in quota.

Sono presenti sul posto anche unità cinofile.