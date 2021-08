Schianto a Crescentino (Vercelli): muore centauro torinese, ferita donna cuneese di 45 anni

Sono in corso accertamenti, da parte dei carabinieri di Crescentino (provincia di Vercelli), per ricostruire la dinamica dell'incidente che è costato al vita a un centauro 39enne di Torino, Ivan Albertin.

L'uomo viaggiava sulla provinciale 31 in direzione di Chivasso a bordo di una Yamaha: intorno alle 2 della notte tra venerdì e sabato si è schiantato contro la segnaletica stradale della rotonda per Borgo Revel: un impatto molto violento che purtroppo non ha lasciato scampo al motociclista.

Ferita e trasportata al Cto di Torino una donna di 45 anni di Cuneo che viaggiava con la vittima: sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e l'elisoccorso ma per il torinese non c'è stato nulla da fare.

Sui social, commentando l'accaduto, molti residenti hanno fatto notare che, sebbene segnalata dagli appositi cartelli, la rotonda sarebbe scarsamente illuminata e dunque potrebbe aver colto di sorpresa chi non conosce bene la zona.