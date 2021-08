Rifreddo tra i sette piccoli Comuni più “smart” della Granda

Il 2021 non è certo un anno avaro di soddisfazioni per il comune di Rifreddo.

Negli ultimi tempi sono stati, infatti, davvero tanti i finanziamenti ottenuti ed i premi ritirati dal primo cittadino Cesare Cavallo. Ultimo della lista è stato in premio “Comuni smart 2020” promosso dalla Fondazione Crc e dall’Anci. Una competizione che ha visto l’ente della Valle Po classificarsi tra i primi sette piccoli comuni che hanno incrementato maggiormente i servizi innovativi nella nostra provincia.

“Siamo - ha commentato il primo cittadino rifreddese - davvero felici per questo riconoscimento. Lo stesso ci ripaga delle azioni svolte in questi anni e ci sprona a metterne in atto di nuove per far sì che i nostri cittadini abbiano sempre maggiore facilità a rapportarsi che la Pubblica amministrazione”.

Entrando nel dettaglio della premiazione occorre dire che dati ai venti comuni con migliori performances è stata consegnata una targa e in un logo “Comune Smart 2020” da inserire sul portale internet dell’ente e sui documenti ufficiali del Comune.

Molto contenti dei risultati ottenuti a livello generale anche gli organizzatori. Il vicepresidente della Fondazione CRC Ezio Raviola sottolinea infatti come: “La Fondazione CRC sia fortemente impegnata sui temi dell’innovazione e della digitalizzazione, che sono centrali nel nostro Piano Pluriennale 2021-24 e strategici per garantire sviluppo ai nostri territori.

Infatti, l’obiettivo del Premio Comuni Smart non è creare una classifica, ma diffondere le buone pratiche legate all’innovazione: un grazie particolare, quindi, a tutti i Comuni che hanno aderito all’iniziativa e ad ANCI e UNCEM, che hanno collaborato al lavoro e permesso di coinvolgere anche alcuni territori esterni alla provincia”.

Un obiettivo che certo necessità ancora di molti sforzi per essere raggiunto ma che grazie ad alcuni comuni tra cui Rifreddo non sembra poi così lontano.