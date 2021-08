A Ceva da oggi si può ottenere il passaporto o richiedere il porto d'armi

Si è chiuso nei giorni scorsi l’iter previsto per il passaggio amministrativo e logistico dello stabile già sede del Distaccamento di Polizia Stradale di Ceva, soppresso a giugno.

A partire da oggi lunedì 16 agosto, nel medesimo stabile, avrà quindi piena attuazione il servizio di Sportello Avanzato per le attività di Polizia Amministrativa della Questura di Cuneo, garantito per cinque giorni alla settimana.

Così hanno commentato il senatore Giorgio Maria Bergesio e il deputato Flavio Gastaldi, Lega: "A Ceva è così possibile ottenere licenze e documenti, tra cui il passaporto, ma anche seguire pratiche come quelle relative al porto d’armi. Una grande comodità, in un territorio così vasto, in quanto le persone non sono più costrette a spostarsi fino a Cuneo. Un risultato importante, frutto della mobilitazione del territorio e della proficua sinergia tra istituzioni ed enti locali".