Fiera delle patate di Entracque “Entracque eventi 2021”

Sono iniziati i preparativi a Entracque in vista della Fiera della Patata in programma da giovedì 26 agosto a domenica 5 settembre 2021.

Come ogni anno la Fiera della Patata avrà il suo cuore in piazza del Mercato dove sono allestite l’area espositiva, il tendone che ospiterà le serate gastronomiche e il palco per gli intrattenimenti musicali.

Data: giovedì 26 agosto 2021

Titolo: Inaugurazione della 23° Fiera delle Patate di Entracque con spettacolo pirotecnico

Descrizione: Fuochi d’artificio a cura della Pirobev Fireworks

Luogo di svolgimento: Località Piscina

Orario: 22:00

Data: venerdì 27 agosto

Titolo: 23° Fiera delle Patate di Entracque

Descrizione: ore 17:00 apertura stand

ore 20:00 Degustazione cujette, cena su prenotazione c/o Ufficio IAT, max 300 coperti

ore 22:00 Controvento – Nomadi Tribute Band in concerto

Luogo di svolgimento: piazza del Mercato

Data: sabato 28 agosto

Titolo: 23° Fiera delle Patate di Entracque

Descrizione: ore 09:00 apertura stand

ore 20:00 Degustazione cujette, cena su prenotazione c/o Ufficio IAT, max 300 coperti

ore 22:00 da “Colorado” spettacolo di Cabaret “La bellezza non è tutto” di e con Gianluca “SCINTILLA” Fubelli

Luogo di svolgimento: piazza del Mercato

Data: domenica 29 agosto

Titolo: 23° Fiera delle Patate di Entracque

Descrizione: ore 09:00 apertura stand

Ore 21:00 “Da Faber al Cielo”, Aldo Ascolese

Luogo di svolgimento: Piazza Giustizia e Libertà

Data: venerdì 3 settembre

Titolo: 23° Fiera delle Patate di Entracque

Descrizione: ore 17:00 apertura stand

ore 20:00 Degustazione cujette, cena su prenotazione c/o Ufficio IAT, max 300 coperti

ore 22:00 “EMG” Emergenza Rock Band “Vasco – Liga Tribute”

Luogo di svolgimento: piazza del Mercato

Data: sabato 4 settembre

Titolo: 23° Fiera delle Patate di Entracque

Descrizione: ore 09:00 apertura stand

ore 20:00 Degustazione cujette, cena su prenotazione c/o Ufficio IAT, max 300 coperti

ore 22:00 MT Live – Michele Tomatis, uno show live energico, variopinto e coinvolgente

Luogo di svolgimento: piazza del Mercato

Data: domenica 5 settembre

Titolo: 23° Fiera delle Patate di Entracque

Descrizione: ore 09:00 apertura stand 23° fiera

ore 10:30 s. Messa e Processione in onore del S. Patrono

ore 19:00 chiusura fiera

Comune di svolgimento: Entracque

A seguito delle nuove disposizioni ministeriali per contrastare la diffusione di Sars Covid 19 per prendere parte alla manifestazione è necessario:

- sanificazione delle mani

- distanziamento

- mascherina

- essere in possesso di GREEN PASS, o di un tampone negativo entro le 48 h precedenti o di essere guariti dal Covid entro i sei mesi precedenti.

L'articolo è stato realizzato su iniziativa dell'ATL del Cuneese per la valorizzazione locale.