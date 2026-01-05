 / Eventi

Eventi | 05 gennaio 2026, 14:43

A Beinette si presenta il libro di Sara Bongiovanni "La strega e la cacciatrice"

Appuntamento giovedì 15 gennaio alle ore 17.45 presso la biblioteca comunale

La presentazione del libro si tiene presso la biblioteca comunale

L’Associazione culturale AttivaMente e la cooperativa sociale “Gli amici di Jim Bandana” organizzano la presentazione del libro “La strega e la cacciatrice” di Sara Bongiovanni. 

Con il primo romanzo d’esordio “Ellie maga senza magia”, Sara Bongiovanni ha vinto il Premio letterario Il Battello a Vapore, edizione 2023. Anche il suo secondo romanzo si colloca nel genere fantasy, nel mondo delle streghe, con due protagoniste femminili: Alya, aspirante cacciatrice di streghe e Nerissa, una ragazza che scoprirà di aver ricevuto un’eredità magica inaspettata e sconosciuta.

Recentemente l’autrice ha vinto il premio Arcimago, dedicato al fantasy italiano, proponendo alle selezioni il suo romanzo inedito “Le tessitrici del tempo”.

Sara Bongiovanni presenterà il suo libro “La strega e la cacciatrice” presso la biblioteca di Beinette (Via Gauberti, 15) giovedì 15 gennaio 2026 ore 17:45.

Incontro ad accesso libero, a cui sono invitati in particolar modo ragazzi, bambini e famiglie.

La partecipazione è gratuita. Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail bibliotecabeinette@gmail.com o contattare lo 0171.384.857

