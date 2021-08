Limone Piemonte, rinviato lo spettacolo "Spariamo" dei Trelilu

A seguito della tragica scomparsa del cittadino limonese Fabrizio Viale, lo spettacolo "Spariamo" dei Trelilu in collaborazione con il Mago Alexander, in programma per oggi 21 agosto 2021, è stato rinviato a venerdì 27 agosto alle 21 al Piazzale Boccaccio. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (Ufficio Turistico: 0171 925281).